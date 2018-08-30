Macron, Helsinki ziyareti sırasında konuştu. Avrupa'nın güvenlik yapısını yeniden elden geçirmeleri gerektiğini belirtti.
ABD'ye bel bağlamayarak kendi güvenlikleriyle ilgili sorumluluğu almaları gerektiğini tekrar etti. "Türkiye ve Rusya'yla stratejik ortaklık çıkarımıza" diyen Emmanuel Macron, soğuk savaş sonrası Rusya ile ilişkilerini modernize etmeleri gerektiğini belirtti.
Macron bu hafta başında yaptığı açıklamada da Türkiye ile AB üyeliği değil stratejik ortaklık inşa edilmesi gerektiğini söylemişti.
Macron'dan Türkiye açıklaması
NTV HaberDünya
Fransa Cumhurbaşkanı Emmaneul Macron'dan Türkiye ile ilgili yeni bir açıklama geldi. Macron hem Türkiye hem de Rusya ile stratejik ortaklık kurmanın çıkarlarına olacağını söyledi.
Macron, Helsinki ziyareti sırasında konuştu. Avrupa'nın güvenlik yapısını yeniden elden geçirmeleri gerektiğini belirtti.