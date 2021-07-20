Macron'un telefonu da dinlenmiş

Paris merkezli sivil toplum kuruluşu "Forbidden Stories", Uluslararası Af Örgütü ile birlikte, NSO adlı firma tarafından geliştirilen casus yazılımın, gazetecilere, insan hakları eylemcilerine ve hükümet yetkililerine ait akıllı telefonları hack'lemek için kullandığını ortaya çıkarmıştı.



Örgüt, hedef alınan telefon numaralarının listesini 17 yayın kuruluşuyla paylaştı. 50 binden fazla numaranın yer aldığı listede Macron'a ait telefon hatlarından biri de var.



Washington Post gazetesi de Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih'in de muhtemele izleme listesinde olduğunu yazdı.



Programının, 2018'de Türkiye'deki Suudi Arabistan konsolosluğunda suikaste uğrayan gazeteci Cemal Kaşıkçı'ya yakın iki kişinin telefonlarını izlemek için de kullandığı ileri sürülmüştü.