ABD merkezli Bloomberg haber sitesi, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun 50'den fazla şirket yöneticiyle br araya geldiğini yazdı.
Maduro'nun bu toplantıda şirketlere, Rusya, Türkiye, Çin ve Hindistan'da hesap açmaları çağrısında bulunduğu öne sürüldü.
İki süt düzey yetkiliye dayandırılan habere göre, Venezuela Maliye Bakanlığı, bu ülkelerde nasıl banka hesabı açılacağı konusunda iş insanlarını bilgilendiriyor.
ABD'nin sert yaptırımları bilinirken, Türkiye'nin de aralarında olduğu ileri sürülen ülkelerde açılacak banka hesapları, yaptırımların etrafından dolanmanın formülü olarak gösteriliyor.