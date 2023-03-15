Mahsa Amini protestoları: İran'da 22 bin göstericiye af

Ejei, af kararı çıkan 22 bin kişinin Mahsa Amini gösterilerinde tutuklanan ve haklarında 'casusluk, kasten adam öldürme ve yaralama, kamu malına zarar verme ve kundaklama, muharebe ve yeryüzünde bozgunculuk çıkartma' suçlamaları olmayan kişiler olduğunu belirtti.



İran'ın başkenti Tahran'da 13 Eylül'de gözaltına alındıktan sonra hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Amini, 16 Eylül'de hayatını kaybetmişti. Amini'nin 17 Eylül'de memleketi Sakkız’da cenaze töreni sonrasında başlayan gösteriler, ülkenin birçok kentine yayılmıştı.