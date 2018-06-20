Makedonya'da 120 sandalyeli parlamentodaki oylamada 51 muhalif milletvekili oylamaya katılmadı.
Makedonya Başbakanı Zoran Zaev oylamadan sonra yaptığı açıklamada anlaşmanın ülkesine uluslararası tanınırlık getirdiğini söyledi.
Yunanistan ve Makdeonya dışişleri bakanları geçtiğimiz hafta yıllar süren anlaşmazlığı sona erdirecek anlaşmayı imzalamıştı.
Anlaşmazlık nedeniyle Yunanistan, makedonya'nın Avrupa Birliği ve NATO'ya katılmasını engeliyordu.
Yunanistan ve Makedonya'daki milliyetçiler ise anlaşmaya karşı çıkıyordu.
Makedonya'da isim değişikliğine meclisten onay
NTV HaberDünya
Makedonya parlamentosu, ülkenin isminin "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" olarak değiştirilmesini öngören anlaşmayı onayladı.
Makedonya'da 120 sandalyeli parlamentodaki oylamada 51 muhalif milletvekili oylamaya katılmadı.