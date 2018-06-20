Makedonya'da 120 sandalyeli parlamentodaki oylamada 51 muhalif milletvekili oylamaya katılmadı.

Makedonya Başbakanı Zoran Zaev oylamadan sonra yaptığı açıklamada anlaşmanın ülkesine uluslararası tanınırlık getirdiğini söyledi.

Yunanistan ve Makdeonya dışişleri bakanları geçtiğimiz hafta yıllar süren anlaşmazlığı sona erdirecek anlaşmayı imzalamıştı.

Anlaşmazlık nedeniyle Yunanistan, makedonya'nın Avrupa Birliği ve NATO'ya katılmasını engeliyordu.

Yunanistan ve Makedonya'daki milliyetçiler ise anlaşmaya karşı çıkıyordu.