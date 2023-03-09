Malavi son 20 yılın en ölümcül kolera salgınıyla karşı karşıya

Güney Afrika ülkesi Malavi'de kolera salgını görüldü.

BM'den yapılan açıklamaya göre, Freddy Kasırgası'nın, Malavi'nin güney kesiminde şiddetli yağışa neden olması durumunda ölümcül kolera salgınını tetikleyebileceği belirtildi.

BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Malavi temsilcisi Rudolf Schwenk, Malavi'nin tarihinin en büyük ölümcül kolera salgını ile karşı karşıya olduğunu söyledi.

Ülkenin, ölümcül kolera salgını ve Kovid-19 vakaları konusunda büyük bir mücadele içinde olduğuna dikkat çeken Schwenk, "Verilere göre kolera vakalarındaki küresel artış, 43 ülkede bir milyar insanı risk altına sokabilir." ifadesini kullandı.

"KOLERA SALGINI TÜM KITAYI ETKİLEYEN KÜRESEL BİR SORUN"

Malavi Sağlık Bakanı Khumbize Chiponda, kolera salgını ile mücadelenin önemli olduğunu belirterek "Kolera salgını tüm kıtayı etkileyen küresel bir sorun. Kolera salgını ile mücadele etmek için tüm Afrika ülkeleri ile işbirliği ve koordinasyonu geliştirmek gerekiyor. Kolera ve yeni ortaya çıkan salgın hastalıklara karşı bu savaşı birlikte kazanacağız." değerlendirmesinde bulundu.

UYARIDA BULUNULDU

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, Malavi'de Mart 2022'den bu yana 1616 ölüm ve 51 bin 855 kolera vakası kaydedildi.

Burundi, Kamerun, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Etiyopya, Mozambik, Nijerya, Kenya ve Somali gibi ülkelerde kolera vakalarının arttığına dikkat çeken örgüt, Malavi'de son 20 yılın en ölümcül kolera salgınıyla karşı karşıya olduğu uyarısı yapıldı.