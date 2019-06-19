Açıklamayı uluslararası soruşturma ekibi Hollanda'da yaptı. 4 zanlıdan 3'ünün Rus ve birinin Ukraynalı olduğu belirtildi.
Zanlılar 298 kişinin ölümünden sorumlu tutuluyor. Davanın 2020'nin mart ayında Hollanda'da başlaması planlanıyor.
Soruşturmayı yürüten ekip 4 zanlının uçağı düşmesine neden olan füzeyi ateşlememiş olsa bile, uçağın vurulması öncesi hazırlıklarda görev aldığını belirtti.
17 Temmuz 2014'te Amsterdam'dan kalkarak Kuala Lumpur'a gitmekte olan Malezya Hava Yolları'na ait Boeing 777 tipi yolcu uçağı, Ukrayna hava sahası üzerinde füzeyle vurularak düşürülmüştü. Uçaktaki 298 yolcu ve mürettebattan kurtulan olmamıştı.
Malezya uçağıyla ilgili 4 zanlı cinayetten yargılanacak
NTV HaberDünya
2014 yılında Ukrayna'da düşürülen Malezya Hava Yolları'na ait yolcu uçağıyla ilgili 4 zanlı cinayet suçlamasıyla yargılanacak.
Açıklamayı uluslararası soruşturma ekibi Hollanda'da yaptı. 4 zanlıdan 3'ünün Rus ve birinin Ukraynalı olduğu belirtildi.