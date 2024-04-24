Manş Denizi’nde izdiham: 5 göçmenin öldüğü olayda 3 gözaltı

Fransa ile İngiltere arasındaki Manş Denizi'ni geçmeye çalışan bir göçmen teknesinde 5 kişi hayatını kaybetmişti.



Dün yaşanan olayın ardından soruşturma başlatan İngiliz polisi, göçmenlerin ölümü nedeniyle 3 kişiyi gözaltına aldı.



İngiltere Ulusal Suç Ajansı (NCA), dün akşam saatlerinde 22 ve 19 yaşında iki Sudan vatandaşı ile 22 yaşında Güney Sudan vatandaşı olmak üzere 3 kişinin yasadışı göçü kolaylaştırmak ve yasa dışı yollarla Birleşik Krallık’a girmek şüphesiyle gözaltına alındığını duyurdu.



NCA tarafından yapılan açıklamada, “Bu trajik olay bir kez daha bu geçişlerin insan hayatını tehdit ettiğini ortaya koyuyor ve bu geçişleri organize eden suç çetelerinin hedef alınmasının önemini gözler önüne seriyor. Fransa ile bu olayın sorumlularının tespit edilmesi ve adalete teslim edilmesi için her şeyi yapacağız” ifadeleri kullanıldı.



Manş Denizi'nde izdiham: 5 göçmen hayatını kaybetti Haberi Görüntüle FRANSA POLİSİ DE SORUŞTURUYOR



Fransa Sahil Güvenliği tarafından yapılan açıklamada, 110 kişinin bulunduğu teknede panik yaşandığı, 3'ü erkek, 1'i kadın, 1'i çocuk olmak üzere 5 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.



Yerel saatle 05.00 sıralarında Wimereux kasabasından yola çıktığı aktarılırken olayın nedeninin ise bilinmediği açıklanmıştı. NTV’yi sosyal medyadan takip edin