Megalodon zannedildiği kadar devasa değildi

BÜYÜK BEYAZ MEGALODON'DAN ÇOK DAHA İRİ



Bilim insanlarına göre megalodon büyük bir beyazla aynı vücut şekline ve kütleye sahip olsaydı bulunan omurga bu uzunluktaki bir köpekbalığını taşıyamazdı.



Araştırmayıyürüten bilim insanı Shimada, "Büyük beyaz köpekbalığının vücut formu doğrudan omurgaya uygulandığında, omurların çapının köpekbalığının vücut tipini destekleyemediğini ortaya çıkıyor." dedi.



Shimada, bu çaptaki bir omurganın büyük beyazın sahip olduğu kaslar için yeterli desteği sağlayamayacağını ve aynı zamanda omurilik yaralanması riskini de artıracağını söyledi.



Yeni çalışma, omurlar ve vücut arasındaki boyut oranını biyolojik olarak daha gerçekçi bir şekilde ele alıyor. Bu durum da modern büyük beyaz köpekbalığına kıyasla daha zayıf bir vücuda işaret ediyor.



Shimada, araştırmanın "modern büyük beyaz köpekbalığının megalodon biyolojisini değerlendirmek için iyi bir örnek olmayabileceğini" ortaya çıkardığını söyledi.



Mevcut durumda megalodon için yalnızca kısmi bir fosil kaydı mevcut ama araştırmacılar bir gün tam bir iskeletin keşfedileceğini umuyor.

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