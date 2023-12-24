Bilim insanları dünyanın ilk korunmuş Megalodon dişini keşfetti

Bilim insanları, soyu tükenmiş cdev deniz canavarı Megalodon'un doğal ortamında tamamen korunmuş dişini ilk defa keşfetti.



Wyoming Üniversitesi'ndeki paleontologlar, Hawaii yakınlarındaki Kuzey Pasifik'in 3 bin fitten daha aşağısındaki bir deniz dağında bulunan 3,5 milyon yıllık dişi tespit etti.



Bu keşif denizin derinliklerinde bulunan ilk örnek, çünkü daha önceki megalodon dişlerinin çoğu deniz tabanı çökeltilerinden çıkarıldı.



Örnek sadece kısmen fosilleştiği için ekip daha önce hiç olmadığı kadar zarif detayları görebilme imkanı buldu. Dişin içindeki mine ve süngerimsi yapı hala sağlamdı.

TESADÜF ESERİ KEŞFEDİLDİ



Keşif, bilim insanlarının derin deniz jeolojisini ve biyolojisini anlamak için bölgeyi uzaktan kumandalı bir araçla (ROV) incelediği sırada tesadüfen yapıldı.



ROV, deniz tepesine ulaştığında diş açıklıkta ve bozulmamış halde kayaların arasında yatıyordu.



Dişin tırtıklı kesici kenarları hâlâ sağlamdı, bu da onun bulunmadan önce çevredeki kayalardan ayrılıp okyanusa yuvarlanmadığını gösteriyor.

MEGALODON KIYIDA YAŞIYORDU



Dünya çapındaki sahillerde bulunan birçok fosilleşmiş köpekbalığı dişi, sıkışıp kaldıkları kaya oluşumundan çıktıktan sonra sertliğini kaybediyor. Ancak bu yeni örnekte, düzensiz kenarlar bulunması ve dişin yapısının bozulmamış olması farklı bir hikaye anlatıyor.



Bu tür fosiller üzerinde yapılan geçmiş araştırmalar Megalodonların çoğunun kıyıda yaşadığını gösteriyor.



Bu tarih öncesi köpekbalığının kalıntıları genellikle kıyıdaki kaya oluşumlarında bulunuyor.