Mehdi Eker: Irak'a mesaj net, ya yapın ya da yaparız!

AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, NTV'den Funda Görey'in sorularını yanıtladı.

Sözlerine 2017 büyüme rakamlarını değerlendirerek başlayan Eker'e, son MGK bildirisine yansıyan terörle mücadele kararlılığı ve Irak'tan gelen Sincar açıklamaları soruldu ve "Tatmin edici mi?" dendi. Eker ayrıca, "Irak merkezi hükümetinden Kandil için de bir adım bekliyor muyuz?" sorusuna da yanıt verdi:

"Kandil bir terör üssü. PKK oraya 1990’ların başında yerleşti. 1991’den bugüne PKK oradan Türkiye’yi hedef alan eylemler yapıyor. Dağlık yapısı Türkiye’den oraya gidişle alakalı bir uluslararası yardımlaşmayı gerekli kılıyor. Bu bütünüyle imkansız değil ama zor.

Türkiye sınırlarının hemen dışından gerek Sincar'daki gerek Kandil’deki terör yapılanmalarını tehdit olarak değerlendiriyor. Esasen terör örgütlerinin Suriye ve Irak’ın istikrarsız ve zayıf yönetimlerinden beslendiği de bir gerçek.

Bu noktada bizim Irak'a çağrımız net. 'Sizin topraklarınızdan bana yönelmiş açık tehdit ve saldırılar var. Ya siz bertaraf edersiniz ya birlikte yaparız ya da ben bununla ilgili ne gerekiyorsa yaparım’ diyor Türkiye!

(Irak merkezi hükümetinden gelen 'PKK Sincar’dan ayrıldı' açıklaması hakkında)

Söylenen sözlerin inandırıcı olup olmadığının kontrolü kolay. Teknoloji ve haber kaynakları sayesinde bu mümkün. O Nedenle biz sonuçlarını izliyoruz ve göreceğiz. Buna göre de ne kadar gerçekçi ne kadar değil ortaya çıkar.



(PYD parti kurdu iddidiası) PKK’nın arkasında karanlık güçler var ve kullanım süresi doldu. Dünyanın bütün ülkeleri terör listesine aldılar PKK’yı. Şimdi yaşanan, PKK'nın ismini listelerden çıkarıp yeni bir isim altında benzeri anlayışın örgütlenmesidir. Silah işin içinde olduğu sürece terör örgütünün veya yapılanmanın adının ne olduğunun hiçbir anlamı yok. PKK’nın geçmişine bakıldığında değişik adlar altında; yerel ve bölgesel olarak ortaya çıktığı görülür..."