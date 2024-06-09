Meksika'da can kayıpları artıyor: Aşırı sıcaklardan 90 kişi öldü!

Meksika'da yılbaşından bu yana etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 90'na yükseldi.

Meksika'da can kayıpları artıyor: Aşırı sıcaklardan 90 kişi öldü!

basınındaki habere göre, özellikle ülkenin Veracruz, Tabasco, Tamaulipas, Nuevo Leon ve San Luis Potosi eyaletlerindeki rekor sıcaklıklar sebebiyle can kayıpları artıyor.

Ülke genelinde, 2024'ün başından bu yana 90 kişi aşırı sıcaklardan hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, sadece 29 Mayıs-5 Haziran tarihleri arasında 29 kişi aşırı sıcaklar nedeniyle öldü.

Yaklaşık 2 bin kişinin ise güneş çarpması kaynaklı hastanelere başvurduğu bilgisi paylaşıldı.

Ulusal Meteoroloji Servisi (SMN), ülke geneli yeni sıcak hava dalgasının etkili olacağını duyurarak, kronik hastaların zorunlu olmadıkça belirli saatlerde dışarı çıkmaması tavsiyesinde bulundu.

Meksika Ulusal Özerk Üniversitesi'nden (UNAM) yapılan açıklamada ise mayıs ayının son 15 gününde ülke tarihinin en yüksek sıcaklıklarının görüldüğü belirtildi.

Meksika'nın 14 eyaletinde hava sıcaklıkların 40 dereceyi aştığı ifade ediliyor.

Yeni hafta daha sıcak olacak: 35-40 dereceleri göreceğiz!

Yeni hafta daha sıcak olacak: 35-40 dereceleri göreceğiz!

Haberi Görüntüle

DÜNYA HABERLERİ

Köpek balıkları plajda saldırdı! 3 kişi yaralandı

Köpek balıkları plajda saldırdı! 3 kişi yaralandı

İsrail'den Gazze'de bir eve hava saldırısı: 3 Filistinli öldü

İsrail'den Gazze'de bir eve hava saldırısı: 3 Filistinli öldü

Binlerce Filistin destekçisi Beyaz Saray’ı kuşattı

Binlerce Filistin destekçisi Beyaz Saray’ı kuşattı

Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan BMGK'ya "acil toplantı" çağrısı

Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan BMGK'ya "acil toplantı" çağrısı

İsrail'in Nusayrat Mülteci Kampı'na saldırılarına AB'den kınama

İsrail'in Nusayrat Mülteci Kampı'na saldırılarına AB'den kınama

Yunanistan'dan İsrail ve Lübnan'a çağrı: Bölge bir savaşı daha kaldıramaz

Yunanistan'dan İsrail ve Lübnan'a çağrı: Bölge bir savaşı daha kaldıramaz

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...