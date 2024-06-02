Meksika'da ilk kez bir kadın başkanlık koltuğuna oturacak

Meksikalı seçmenler, cinsiyete dayalı şiddet ve ayrımcılığın uzun süredir yaygın olduğu suçla boğuşan ülkede bugün sandık başına gidiyor. Tarihinde ilk kez iki ana devlet başkanı adayının kadın olduğu bir seçime giden Meksika için bu seçimler bir dönüm noktası niteliğinde. İktidar partisinin adayı, eski Mexico City belediye başkanı ve bilim insanı olan Claudia Sheinbaum, oy verme işlemi öncesinde ana muhalefetteki rakibi Xochitl Galvez'e karşı yüzde 17 puanlık bir üstünlüğe sahipti. Yarışan tek erkek olan merkezci Jorge Alvarez Maynez, yerel adaylara yönelik cinayetlerin damgasını vurduğu şiddet dolu bir kampanya sezonu sona ererken anketlerde kadın rakiplerine kıyasla çok geride kaldı.

BİR KADIN SİYASİ CAM TAVANI KIRACAK



Büyük bir sürpriz olmazsa, her gün yaklaşık 10 kadın ya da kız çocuğunun öldürüldüğü Meksika'da bir kadının en yüksek siyasi cam tavanı kıracağı neredeyse kesin.



Yarışı önde götüren Sheinbaum, “derin toplumsal değişimlerin bir gecede olmayacağını” vurgulayarak ülkesinin kadına karşı şiddet konusunda alması gereken uzun bir yolun olduğunu kabul ediyor.



61 yaşındaki Sheinbaum, popülaritesinin büyük bir kısmını, yüzde 60'ın üzerinde bir onay oranına sahip olan ancak yalnızca bir dönem görev yapmasına izin verilen solcu ve akıl hocası Lopez Obrador'a borçlu.