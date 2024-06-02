Meksika'da ilk kez bir kadın başkanlık koltuğuna oturacak

Meksika, tarihinde ilk defa bir kadın tarafından yönetilmeye çok yakın. Bugün düzenlenecek başkanlık seçimlerinde, kampanya sürecinde yapılan anketlere göre yarışı önde götüren iki isim de kadın. Tarihinde ilk kez iki ana devlet başkanı adayının kadın olduğu bir seçime giden Meksika için bu seçimler bir dönüm noktası niteliğinde.

Meksika'da ilk kez bir kadın başkanlık koltuğuna oturacak

Meksikalı seçmenler, cinsiyete dayalı şiddet ve ayrımcılığın uzun süredir yaygın olduğu suçla boğuşan ülkede bugün sandık başına gidiyor.

Tarihinde ilk kez iki ana devlet başkanı adayının kadın olduğu bir seçime giden için bu seçimler bir dönüm noktası niteliğinde.

İktidar partisinin adayı, eski Mexico City belediye başkanı ve bilim insanı olan Claudia Sheinbaum, oy verme işlemi öncesinde ana muhalefetteki rakibi Xochitl Galvez'e karşı yüzde 17 puanlık bir üstünlüğe sahipti.

Yarışan tek erkek olan merkezci Jorge Alvarez Maynez, yerel adaylara yönelik cinayetlerin damgasını vurduğu şiddet dolu bir kampanya sezonu sona ererken anketlerde kadın rakiplerine kıyasla çok geride kaldı.

Meksika'da olaylı seçim: Bir başkan adayı daha öldürüldü

Meksika'da olaylı seçim: Bir başkan adayı daha öldürüldü

Haberi Görüntüle

BİR KADIN SİYASİ CAM TAVANI KIRACAK

Büyük bir sürpriz olmazsa, her gün yaklaşık 10 kadın ya da kız çocuğunun öldürüldüğü 'da bir kadının en yüksek siyasi cam tavanı kıracağı neredeyse kesin.

Yarışı önde götüren Sheinbaum, “derin toplumsal değişimlerin bir gecede olmayacağını” vurgulayarak ülkesinin kadına karşı şiddet konusunda alması gereken uzun bir yolun olduğunu kabul ediyor.

61 yaşındaki Sheinbaum, popülaritesinin büyük bir kısmını, yüzde 60'ın üzerinde bir onay oranına sahip olan ancak yalnızca bir dönem görev yapmasına izin verilen solcu ve akıl hocası Lopez Obrador'a borçlu.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

DÜNYA HABERLERİ

Güney Afrika'da 30 yıllık dönem kapanıyor

Güney Afrika'da 30 yıllık dönem kapanıyor

Çin'den tarihi görev: Keşif aracı Ay'a iniş yaptı

Çin'den tarihi görev: Keşif aracı Ay'a iniş yaptı

Hindistan'da seçim: Oy verme işlemi sona erdi

Hindistan'da seçim: Oy verme işlemi sona erdi

Çöp gerilimi büyüyor: Kuzey Kore, Güney'e 600 balon daha gönderdi

Çöp gerilimi büyüyor: Kuzey Kore, Güney'e 600 balon daha gönderdi

Rus paralı asker Prigojin'in gerçek boyuttaki heykeli açıldı

Rus paralı asker Prigojin'in gerçek boyuttaki heykeli açıldı

Hindistan'da seçim: 33 sandık görevlisi aşırı sıcaktan öldü

Hindistan'da seçim: 33 sandık görevlisi aşırı sıcaktan öldü

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...