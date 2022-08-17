Meksika'da silahlı bir grup 4 polisi kaçırdı

Meksika'nın San Luis Potosi eyaletinde, güvenlik güçlerine saldıran organize suç örgütünün 4 polisi kaçırdığı bildirildi.

Haberler - Anadolu Ajansı 17.08.2022 - 06:33

Meksika'da silahlı bir grup 4 polisi kaçırdı
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basınında çıkan habere göre, eyalete bağlı Moctezuma kasabasında, kimliği belirsiz silahlı kişiler polise saldırdı.

Yetkililer, saldırıda güvenlik güçlerinden 4'ünün kaçırıldığını belirterek polis araçlarının yakıldığını açıkladı.

Eyalet Başsavcılığı saldırıyı doğrulayarak polislerin bulunması için geniş çaplı soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Eyalet Hükümeti Güvenlik Sözcüsü Miguel Gallegos Cepeda da açıklamada, ordunun desteğiyle saldırganlara yönelik kara ve hava destekli bir operasyonun başlatıldığını belirtti.

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