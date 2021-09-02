Meksika'da yolcu otobüsü TIR'la çarpıştı: 16 ölü, 22 yaralı

Meksika'nın Sonora eyaletinde yolcu otobüsü TIR'la çarpıştı. Kazada 16 kişi yaşamını yitirdi, 6'sı ağır 22 kişi yaralandı.

Anadolu Ajansı 02.09.2021 - 22:55

Meksika'da yolcu otobüsü TIR'la çarpıştı: 16 ölü, 22 yaralı

Meksika'nın kuzeybatısındaki Sonora eyaletinde yolcu otobüsünün TIR'la çarpışması sonucu 16 kişi hayatını kaybetti.

Sonora Eyaleti Başsavcılığı, Twitter hesabından, eyalete bağlı San Luis Rio Colorado - Sonoyta otoyolunun 39. kilometresinde meydana gelen kazada 16 kişinin öldüğünü, 22 kişinin yaralandığını ve yaralılardan 6'sının durumunun ağır olduğunu duyurdu.

Sonora Eyaleti Sağlık Sekreteri Enrique Clausen de sabah saatlerinde meydana gelen kaza sebebiyle arama kurtarma ekiplerinin yoğun çalışma yürüttüğünü belirtti.

İki TIR ile bir yolcu otobüsünün karıştığı kazanın sebebinin araştırılması için soruşturma başlatıldı.​​​​​​​

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...