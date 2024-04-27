Meksika'dan ABD'ye "insan hakları" tepkisi

Ulusal Saraydaki günlük basın toplantısında konuşan Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, ABD'nin dünyada insan hakları savunuculuğunu üstlendiğini ancak üniversitelerde gösteri yapan öğrencilere ve gazetecilere "sert" müdahalede bulunduğunu belirtti.



Obrador, ABD'deki üniversitelerde devam eden protestolara değinerek, "Dünyadaki insan hakları konusunda yargıçlık yapıyorsunuz o zaman daha cesur olmanız gerekiyor. Üniversitelerde protesto düzenleyen öğrencilerin başlarına ne geldiğini gördünüz mü? Onlara nasıl davranıldığını gördünüz mü? Aynı şekilde gazeteciler...Çok vahim bir durum" ifadesini kullandı.

UKRAYNA VE İSRAİL'E YÖNELİK YARDIMI DA ELEŞTİRDİ



ABD'nin parasal konularda da ikiyüzlü hareket ettiğini dile getiren Obrador, "Washington, bölgede giderek artan göç kriziyle mücadele etmek yerine İsrail ya da Ukrayna'ya milyar dolarlar tahsis ediyor" değerlendirmesinde bulundu.



Obrador, Meksika'nın mevcut dış politikasını değiştirmeyi arzu ettiklerini vurgulayarak, ABD'nin ülkesinin egemenliğine saygı duymasını istedi.