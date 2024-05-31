Mescid-i Aksa'da İslam dünyasına Gazze çağrısı

İşgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa’daki cuma hutbesini Şeyh İkrime Sabri okudu. Şeyh Sabri, Gazze Şeridi’ne dua ile başladığı hutbesinde, yaklaşık 8 aydır İsrail ’in gerçekleştirdiği soykırım savaşına yönelik sessizliği eleştirdi. Arap ve İslam ülkelerinin Gazze Şeridi’ndeki savaşın neresinde olduğunu soran Şeyh Sabri, “Gazze’ye ilişkin tutumlarında, Arap ve İslam dünyasındaki hükümetler büyük bir hata ve suskunluk içindeler." dedi. Şeyh Sabri, Gazze Şeridi’nde kadın ve çocukların öldürüldüğüne vurgu yaptığı hutbede, “Arap ve İslam dünyasının liderleri, 8 ay geçmişken neredeler? Şefkat ve merhametleri yok mu?" ifadelerini kullandı.

BATILI ÖĞRENCİLERE VE FİLİSTİN'İ TANIYAN DEVLETLERE TEŞEKKÜR



İsrail'in Gazze Şeridi’ne saldırılarını protesto amacıyla ABD başta olmak üzere Batılı ülkelerdeki üniversite öğrencilerinin ortaya koyduğu tavrı selamlayan Şeyh Sabri, Filistin Devleti’ni tanıyan İspanya, İrlanda ve Norveç’e teşekkürlerini sundu.



Şeyh Sabri, İsrail’in Mescid-i Aksa’daki tarihi statükoyu da değiştirmeye çalıştığına dikkati çekerek, Mescid-i Aksa, Kudüs ve Filistin için dua etti.



Cuma namazı sonrası ayrıca Gazze Şeridi’nde hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı.



İSRAİL POLİSİNİN BASKISI BU HAFTA DA DEVAM ETTİ



Harem-i Şerif’in El-Esbat (Aslanlı) Kapısı'nda kimlik kontrolü yapan İsrail polisi bazı Filistinlilerin girişine izin vermedi.



İsrail polisleri Mescid-i Aksa’ya girmeye çalışan yaşlı bir Filistinli ile Esbat Kapısı önünde bir genci gözaltına aldı.