Milyarder iş insanı doğum gününde yaşamını yitirdi

ABD’li milyarder iş insanı kaza kurbanı oldu.



Bir dönem, ABD'nin büyük bankalarından JPMorgan’ın yönetim kurulunda da görev almış olan James Crown'ın, Colorado'daki bir yarışta meydana gelen kazada öldüğü bildirildi.



Milyarder iş insanının kullandığı tek kişilik yarış otomobilinin kontrolden çıkarak duvara çarptığı açıklandı.

AİLE SERVETİ 10 MİLYAR DOLARI AŞIYOR



70'inci yaş gününde yaşamını yitiren Crown'ın aile servetinin 10 milyar doları aştığı belirtiliyor.