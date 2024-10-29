Milyarder iş insanı mirasını köpeğine bıraktı

Hindistan merkezli Tata Group'un eski başkanı Ratan Tata 9 Ekim'de 86 yaşında hayatını kaybetti.

Hiç evlenmeyen iş insanı, 100 milyon rupi (1,1 milyar dolar) üzerindeki servetini kardeşlerine bırakacaktı ancak Tata Group'un eski başkanı, çok sevdiği Alman kurdu Tito'yu tercih ederek erkek kardeşi Jimmy Tata ile üvey kız kardeşleri Shireen ve Deanna Jejeebhoy'u görmezden geldi.

The Times of India haberine göre Tata, köpeği, uşağı, genel asistanı ve aşçısının her birinin servetinin büyük bir kısmını alması gerektiğini belirtti. Kardeşleri mirasın yalnızca bir kısmını alacak.

Tata, aynı isimli köpeği hayatını kaybedince 5 yıl önce evlat edindiği Tito'ya, “sınırsız bakım” şartıyla mirasının bir kısmını bıraktı.

Hindistan’da hayvanseverliği ile tanınan Tata, Temmuz 2023'te Mumbai'de ülkenin ilk Küçük Hayvan Hastanesi'ni açmıştı.



Tata, 2018 yılında da Prens Charles tarafından hayat boyu yaptığı hayırseverlik çalışmalarından dolayı alacağı ödül törenine, iki evcil köpeğinden birinin rahatsız olması nedeniyle gitmemişti.