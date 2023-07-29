Milyoner kripto fenomeninin ölümünde yeni ayrıntılar

Bir dönem pizza satan kripto para fenomeni zengin bir hayat tarzı sürdürüyordu.



DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIMLAR



Kendisini yatırımcı olarak tanımlayan 41 yaşındaki kripto fenomeninin ölümü öncesi yaptığı sosyal medya paylaşımları da dikkat çekti. Perez'in bir paylaşımında "Dünyada bu kadar kötü insanın olması ve sen onlara yardım etmeyi düşünürken, onların seni yok etmeye çalışmaları inanılmaz." ifadelerine yer verdiği görüldü.



Arjantin Ulusal Haber Ajansı Telam'a göre müfettişler Algaba'nın ölümünden önce 200'den fazla düşmanca sesli ve yazılı mesaj aldığını keşfetti.



Kripto fenomeni 2 bavulun içinde çıktı: Çetelere borcu vardı iddiası Haberi Görüntüle Arjantin Ulusal Haber Ajansı'nın edindiği bilgilere göre, kripto fenomeninin 70 bin dolara yakın borcu olduğu öğrenilen bir adam gönderdiği tehdit mesajında, Algaba'yı 'kendine ihanet etmekle' suçlamış ve 'Seni öldürmeyeceğim, sana daha kötü bir şey yapacağım, bir daha asla paran olmasın diye gözlerini oyup ellerini keseceğim' ifadelerini kullanmış.



BORÇ İÇİNDE YAŞIYORDU



Medyaya yansıyan bilgilere göre 41 yaşındaki kripto para fenomeni, son dönemde birçok yanlış yatırım yaparak büyük paralar kaybetti. Fenomenin Arjantin merkezli şirketi Motors Lettuce SRL'ye ait çekler 2019'dan beri dönüyordu. La Nacion gazetesindeki iddialara göre Perez'in telefonundan çıkan bir mesajda kendisi Arjantin merkezli Barra Brava çetesinden borç almıştı.



Perez mesajında, "Eğer bana bir şey olursa, herkes kendini uyarılmış saysın" ifadelerini kullanıyor.



Arjantin polisinin olayla ilgili bir kişiyi gözaltına aldığı belirtildi.