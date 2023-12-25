Mısır, Hamas ve İsrail arasında yeni bir anlaşma önerdi

İsrail haber sitesi Walla'nın ismini vermediği üst düzey bir İsrailli yetkiliden aktardığına göre, Mısır'ın önerisinin bugün yapılacak savaş kabinesi toplantısında ele alınması bekleniyor.



"Öneri yeni olmakla birlikte önemli ve olumlu" diyen yetkili, "Kahire'nin Hamas üzerinde önemli bir kozu olduğunu, bunun da Gazze'deki İsrailli rehinelerin serbest bırakılması önerisinin başarıya ulaşmasına yardımcı olabileceğini" iddia etti.

MISIR, DAHA ÖNCE BİR HAFTALIK ATEŞKESE ARACILIK ETTİ



Mısır, Katar ile birlikte Kasım ayında İsrail'in 240 Filistinli mahkûmu serbest bırakması karşılığında Hamas'ın 100'den fazla rehineyi serbest bıraktığı bir haftalık ateşkese aracılık etmişti. Hamas ve diğer grupların elinde halen yaklaşık 129 esir bulunuyor.

