Mısır, Refah sınır geçişi için ABD ve İsrail heyetiyle masaya oturacak

Mısır, Refah geçişi için görüşmelere ev sahipliği yapacak.

Devlet medyası, Mısır'ın yarın İsrailli ve ABD'li yetkilileri ağırlayarak bombardıman ve kuşatma altındaki Gazze Şeridi'ne yardım için hayati önem taşıyan Refah sınır kapısının yeniden açılması konusunu görüşeceğini duyurdu.



Mısır istihbaratıyla bağlantılı Al-Qahera News, bugün kimliği açıklanmayan üst düzey bir yetkilinin, Kahire'nin Gazze'nin Mısır'la olan güney sınırındaki terminalden “İsrail'in tamamen çekilmesini” talep ettiğini söylediğini aktardı.



Yetkili, “Refah sınır kapısının yeniden açılmasını görüşmek üzere yarın Kahire'de bir Mısır-Amerika-İsrail toplantısı yapılması planlanıyor” dedi.



Geçiş, İsrail güçlerinin mayıs ayı başlarında Filistin tarafını ele geçirmesinden bu yana kapalı ve savaştan zarar gören bölgeye yardım akışı durma noktasına geldi.



O tarihten bu yana Mısır ve İsrail, Refah üzerinden yardım sevkiyatının engellenmesi konusunda birbirlerini suçluyor. Mısırlı yetkililer uluslararası ya da Filistinli kurumlarla çalışmayı tercih ederek İsraillilerle koordinasyon kurmayı reddetti.



Geçtiğimiz ay ABD Başkanı Joe Biden ile yapılan görüşmelerin ardından Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El Sisi, Birleşmiş Milletler yardımını geçici olarak Refah'a yakın ancak Gazze'nin İsrail sınırındaki Kerem Şalom sınır kapısına yönlendirmeyi kabul etti.

