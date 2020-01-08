Mısır'da Akdeniz'le kıyısı olan AB ülkeleriyle toplantı

Mısır'ın yanı sıra Fransa, İtalya, Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesimi dışişleri bakanları, Libya'yı ve Doğu Akdeniz'i konuşacak.



Kahire hükümeti Türkiye'nin Libya'ya asker gönderme kararını "ulusal güvenlik meselesi" olarak görüyor. Toplantının bu kararın ardından yapılması dikkat çekiyor.



Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis dün akşam Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldi.



Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Türkiye ile Libya arasındaki deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin Mutabakat Muhtırası'na karşı Trump'tan destek istedi.



Yunan basını Trump'ın, Türkiye'ye karşı Yunanistan'a doğrudan destek vermekten kaçındığını yazdı.



Başbakan Miçotakis, Yunanistan'ın F-35 programına katılmak istediğini de söyledi. Ancak Trump bu konuda yorum yapmaktan kaçındı.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in bugün ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile de görüşmesi bekleniyor.

