Mısır'ın başkenti Kahire'de bulunan tren istasyonunda yangın çıktı. Kentin en büyük istasyonunda çıkan yangında ilk belirlemelere göre 25kişi hayatını kaybetti.
Mısır devlet televizyonu 12 olarak açıklanan ölü sayısının 25'e yükseldiğini duyurdu.
Yetkililer yangın nedeniyle 50 kişinin yaralandığını açıkladı. Ölü sayısının artması bekleniyor.
Mısır Demir Yolları Kurumu olayla ilgili yaptığı açıklamada, yolcu treninin perona yaklaştığı esnada yakıt depolarından birisinin patladığını, peronda treni bekleyen yüzlerce yolcunun olduğunu kaydetti.
Mısır Ulaştırma Bakanı Hisham Arafat facianın ardından istifa etti.