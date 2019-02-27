NTV

Mısır'da tren istasyonunda yangın: 25 ölü

ntv.com.tr

Mısır'ın başkenti Kahire'de bulunan tren istasyonunda yangın çıktı. İlk bilgilere göre yangında 25 kişi öldü, 50 kişi yaralandı. Ölü sayısının artması bekleniyor. Kazanın ardından Ulaştırma Bakanı istifa etti.

  • 1

    Mısır'ın başkenti Kahire'de bulunan tren istasyonunda yangın çıktı.
  • 2

    Mısır'ın başkenti Kahire'de bulunan tren istasyonunda yangın çıktı.
  • 3

    Mısır devlet televizyonu 12 olarak açıklanan ölü sayısının 25'e yükseldiğini duyurdu. 

  • 4

    Yetkililer yangın nedeniyle 50 kişinin yaralandığını açıkladı. Ölü sayısının artması bekleniyor.

  • 5

    Mısır Demir Yolları Kurumu olayla ilgili yaptığı açıklamada ölü ve yaralı konusunda her hangi bilgi vermedi.

  • 6

    Mısır Ulaştırma Bakanı Hisham Arafat facianın ardından istifa etti.
  • 7

    Mısır Demir Yolları Kurumu olayla ilgili yaptığı açıklamada, yolcu treninin perona yaklaştığı esnada yakıt depolarından birisinin patladığını, peronda treni bekleyen yüzlerce yolcunun olduğunu kaydetti.
  • 8

  • 9

  • 10

  • 11

  • 12

  • 13

  • 14

  • 15

  • 16

  • 17

  • 18

  • 19

  • 20

  • 21

  • 22

  • 23

  • 24

  • 25

  • 26

NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin