Mısır'da tren istasyonunda yangın: 25 ölü
ntv.com.tr
Mısır'ın başkenti Kahire'de bulunan tren istasyonunda yangın çıktı. İlk bilgilere göre yangında 25 kişi öldü, 50 kişi yaralandı. Ölü sayısının artması bekleniyor. Kazanın ardından Ulaştırma Bakanı istifa etti.
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1Mısır'ın başkenti Kahire'de bulunan tren istasyonunda yangın çıktı.
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2Mısır'ın başkenti Kahire'de bulunan tren istasyonunda yangın çıktı.
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Mısır devlet televizyonu 12 olarak açıklanan ölü sayısının 25'e yükseldiğini duyurdu.
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Yetkililer yangın nedeniyle 50 kişinin yaralandığını açıkladı. Ölü sayısının artması bekleniyor.
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Mısır Demir Yolları Kurumu olayla ilgili yaptığı açıklamada ölü ve yaralı konusunda her hangi bilgi vermedi.
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6Mısır Ulaştırma Bakanı Hisham Arafat facianın ardından istifa etti.
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7Mısır Demir Yolları Kurumu olayla ilgili yaptığı açıklamada, yolcu treninin perona yaklaştığı esnada yakıt depolarından birisinin patladığını, peronda treni bekleyen yüzlerce yolcunun olduğunu kaydetti.
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