Moskova saldırılarının üzerinden 1 hafta geçti | Ölenlerin sayısı 144'e yükseldi

Rusya'da konser salonunu kan gölüne çeviren saldırının üzerinden bir hafta geçti.



Durumu ağır olan bir yaralı hayatını kaybetti. Ölenlerin sayısı 144'e yükseldi.



Saldırıyla ilgili 9 kişi tutuklandı, şüphelilerden biri daha hakim karşısına çıkarıldı.

Terör saldırısına katılmakla suçlanan Tacikistan kökenli Nazrimad Lutfulloi'nin 22 Mayıs'a kadar cezaevinde kalmasına karar verildi.



Lutfulloi'nin, terör saldırısının ertesi gününde, kimlik sorgusu sırasında polise karşı koyduğu, bunun üzerine yakalandığı ifade edildi.



Tacikistan'da da saldırıyla bağlantısı olduğundan şüphelenilen dokuz kişi gözaltına alındı.



Bu kişilerin terör örgütü DAEŞ ile bağlantılı oldukları iddia ediliyor.



Üzerinden bir hafta geçse de, saldırının düzenlendiği konser salonunun önü çiçeklerle dolup taşıyor.

"İÇİMDE ÇOK FAZLA ACI VE ÖFKE VAR"



Saldırılar hakkında konuşan Moskovalı bir vatandaş "hayatım değişmedi ama içimde bir şeyler değişti. Dışarıdan pek fark edilmeyebilir ama içimde çok fazla acı ve öfke var" diye konuştu.



Olaya dair soruşturma sürerken, Rus haber ajansı Sputnik, konser salonuna düzenlenen saldırının azmettiricileri ve failleri tarafından kullanılmış olabileceği belirtilen bir kripto cüzdana ulaştı.



Habere göre zanlılardan biri ifadesinde saldırı için yarım milyon ruble vaat edildiğini itiraf etmişti.



Sputnik, cüzdan üzerinden söz konusu tutarın yarısının aktarıldığını belirtti.



Haberde saldırı gününden sonra kripto cüzdan üzerinden herhangi bir transfer gerçekleşmediği de aktarıldı.

