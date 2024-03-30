Moskova katliamı: Kim, ne yazdı?

Rusya, son 20 yılın en ölümcül saldırısının şokunu yaşıyor.



Crocus City Hall katliamı, birçok soru işaretini de beraberinde getirdi.



Komplo teorileri havada uçuşurken, DAEŞ saldırıyı üstlenen bir açıklama yaptı.Bu açıklama ilk başta pek tatmin edici bulunmadı. Çünkü örgütün açıklamasında kullandığı yazı fontu ve şablonun eski olduğundan, saldırıyı gerçekleştiren üyelerinin yüzünü kapatarak paylaşmasının örgütün tarzı olmadığına kadar çok sayıda iddia öne sürüldü.

Örgüt daha sonra yeni bir açıklama yaparak, bu sefer saldırganların kendi çektiği videoyu yayınladı. Ellerinde silahlarla binaya girerken kendilerini filme alan kamuflajlı saldırganlar, insanları acımasızca vurdukları anları kaydetmişti. Üstelik videoda, birinin diğerine, sivilleri işaret ederek, “Öldür, acıma” diye seslendiği duyuldu.

Bu esnada herhangi bir İslami motivasyon sloganı atmamaları ve “kendilerini patlatmamaları” kafaları karıştırsa da saldırının çok rahat bir şekilde DAEŞ tarzı olduğu söylenebilir. Çünkü ne yazık ki, örneklerini Türkiye ve Avrupa’da birçok kez gördük.

Ancak saldırıya dair en çok dikkat çeken kısım, Rus yetkililer tarafından paylaşılan sorgu videosunda, saldırganlardan birinin bu işi para için yaptığını söylemesiydi. Peki kimin parası?



MOSKOVA’NIN UKRAYNA-BATI İTTİFAKINA ÖFKESİ ARTTI



Bu itiraf, kaçınılmaz olarak ilk başından itibaren Ukrayna’nın saldırıda parmağı olduğunu düşünen Rusya için peşini bırakılamayacak bir detay oldu. Saldırıyla birlikte Ukrayna-Batı ittifakına karşı Rusya’nın öfkesi arttı.



Devlet Başkanı Putin ve Rus yetkililer, 144 kişinin hayatını kaybettiği katliamdan, Ukrayna ve Batı'nın sorumlu olduğu iddialarını saldırıdan sonra hızlıca dile getirmişti. Bu resmi söylemler, Rus devlet basınında bir propaganda aracı haline dönüştü.



Öte yandan soruşturma komitesinin, saldırıya karıştığı düşünülen kişilerin, Ukraynalı milliyetçilerle bağlantılı olduğuna dair kanıtlar olduğunu öne sürdüğü açıklaması, Rus basınının gündeminin tepesinde yer aldı.

