Moskova katliamı: Kim, ne yazdı?

RIA Novosti, Soruşturma Komitesi’nin açıklamasını yayınladı. Haberde komitenin, "Crocus'taki terör saldırısı davasının sanıkları, sorguları sırasında, saldırıdan sonra ödül için Kiev'e gittiklerini söylediler. Koordinatörün talimatı üzerine, teröristler suçu işledikten sonra bir arabayla Rusya-Ukrayna sınırına doğru gittiler ve daha sonra sınırı geçerek kendilerine vaat edilen ödülü almak üzere Kiev'e vardılar" açıklaması yer aldı.



RIA Novosti’deki başka bir analizde ise Batılı muhaliflerin Rusya’da korku ve kafa karışıklığı yarattığı belirtilerek, “Dikkatimizi sadece Ukrayna ve Batı'dan uzaklaştırmakla kalmıyor, aynı zamanda kasıtlı olarak durumu tersine çeviriyorlar: Bakın Ruslar, yetkilileriniz Rusya'ya yönelik asıl tehdidin Ukrayna ve Batı'dan geldiğini söylerken, kendi evinizde Doğu'dan gelen göçmenler, sizi öldürmek isteyen Müslümanlar yaşıyor. İşte yeni müttefikiniz, Batı'ya karşı yakınlaştığınız Küresel Güney, sömürgecilik karşıtı Doğu sizi gömecek!” değerlendirmesine yer verildi.



Bağımsız The Moscow Times ise muhalefetin tepkilerini yansıttı.

Haberde, Rusya muhalefetinin Moskova'daki konser salonu saldırısının ardından Vladimir Putin'in güvenlik vaadini yerine getirmemesini eleştirerek, ülkenin istihbarat kurumlarının gerçek tehditler yerine Kremlin muhaliflerini avlamaya odaklandığı belirtildi.



The Mosow Times, cezaevinde hayatını kaybeden muahlif lider Aleksey Navalni'nin Yolsuzlukla Mücadele Vakfı'nın eski başkanı Ivan Zhdanov’un şu açıklamasını aktardı: "Çarpıcı olan güvenlik birimlerimizin feci beceriksizliğidir."



Haberde ayrıca “Eski bir Sovyet casusu olan ve bir dönem FSB güvenlik teşkilatının başında bulunan Putin için istihbarat başarısızlığı suçlamaları can yakıcı olabilir. Putin, 1999 yılının son gününde, Çeçenistan'daki savaşın ortasında isyancılar saldırılar düzenlerken Rusya'ya güvenlik vaat ederek iktidara geldi” ifadeleri kullanıldı.

UKRAYNA BASINI: ŞEYTANLAŞTIRMA KAMPANYASININ SON BÖLÜMÜ



Ukrayna basını da okları Kiev yönetiminden uzaklaştırmak için büyük bir çabaya girişti. Ukrinform, Savaş Araştırmaları Enstitüsü’nün (ISW) yorumunu aktardı. Haberde, Rus yetkililerin, “Ukrayna'nın saldırıya karıştığı iddiasıyla ilgili yaptıkları açıklamalarla, Rusya'nın uzun vadede Ukrayna'yı tamamen işgal etmesini meşrulaştırmaya çalıştığı” ifadesi kullanıldı.



Kyiv Independent ise “güvenlik konusuna bu denli odaklanan ve toplumun militarizasyonunu giderek arttıran bir ülke için böylesine ölümcül bir olayın önlenememesi Moskova'nın kolluk kuvvetleri açısından çarpıcı bir başarısızlık” olduğu belirtildi. Haberde şöyle denildi: “Saldırıya verilen gecikmeli yanıtla ilgili ortaya çıkan soruların ötesinde, ABD'nin Rusya'yı yaklaşan bir terör saldırısı konusunda alenen uyarması ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bunu derhal "Batı provokasyonu" olarak reddetmesi de var.” Aynı zamanda Kremlin'in Ukrayna'nın bu olayda parmağı olduğunu ima etmesi, Ukrayna'yı ve Ukraynalıları şeytanlaştırmaya yönelik uzun bir kampanyanın son bölümü olduğunu yazan Kyiv Independent, “Tamamen çürütülmüş olan Ukrayna'nın bir Nazi devleti olarak tasvir edilmesi, Rusya'nın geniş çaplı savaşını gerekçelendirmesinin merkezinde yer aldı ve geniş bir şekilde haberleştirildi” diye ekledi.

BATI BASINI : RUSYA'DAKİ GÖÇMENLERE SALDIRI ARTTI



Batı medyasına baktığımızda ise Rusya’nın antipropagandasının çürütülmeye çalışıldığı ve saldırıya dair farklı yönlere dikkat çekildiğini görüyoruz.



ABD merkezli New York Times (NYT) Rus yorumcuların tepkilerinin, kısmen Rusya'nın Ukrayna'daki savaşın başlamasından bu yana yaşadığı endişe halini yansıttığını öne sürerek, “Propaganda kuruluşları birbiri ardına bir anlatı, komplo teorisi ya da spekülasyon geliştirmek için yarışıyor” değerlendirmesini yaptı.



NYT, saldırının ertesinde, birçok Rus milliyetçi yorumcu ve aşırı muhafazakâr “şahinin” DAEŞ’in sorumluluğuna ve artan kanıtlara rağmen, Ukrayna'nın bariz suçlu olduğu fikrini savunmaya devam ettiğini belirtti. Gazete ayrıca şu iddiaya yer verdi: “Yurtdışından konuşan Kremlin karşıtı sertlik yanlısı aktivistler ise Rus devletinin, Ukrayna'yı suçlamak ya da ülke içindeki vidaları daha da sıkmak için saldırıyı düzenlemiş olabileceği yönünde spekülasyonlar yaptı.”



İngiltere'den The Guardian da sorgulamalarına ilişkin dolaşımda olan videoların saldırganlara işkence yapıldığını gösterdiğine işaret ederken, Rusya’daki Müslümanların da hedef haline geleceğini öne sürdü.



Gazete, “Putin, ‘barbarca terör saldırısının’ arkasındakileri cezalandırma sözü verdi ve Rusya'daki Müslüman azınlıkların bir baskı dalgasıyla karşı karşıya kalması muhtemel” yorumunu yaptı. The Guardian ayrıca DAEŞ’in saldırıyı üstlenmesine ve iddiaları doğrulayacak görüntüler yayınlamasına rağmen, Rusya’nın yine de suçu Ukrayna'nın üzerine atmaya çalıştığını yazdı.



Yine İngiltere merkezli BBC de saldırılardan bu yana Rusya'da Orta Asyalı göçmenlere yönelik darp, vandalizm ve ırkçılık olaylarında artış olduğunu aktardı. BBC, Orta Asyalı göçmenlerin, özellikle perakende, ulaşım ve inşaat sektörlerinde olmak üzere Rusya'nın göçmen işçi nüfusunun önemli bir bölümünü oluşturduğunu kaydetti. Moskova saldırılarının üzerinden1 hafta geçti | Ölenlerin sayısı 144'e yükseldi



Hem Rusya hem de dünya basınında Moskova katliamının arkasında kim olduğuna dair yorumlar sürerken, saldırı Rusya içinde bir başka kritik tartışmayı da ortaya çıkardı: İdam cezası geri gelir mi?



İktidardaki Birleşik Rusya partisi, idamın, “adil bir ceza” kapsamında öfkeli Rus halkının "duygu ve beklentilerine” uygun olacağını" savunuyor.



Ancak Kremlin bu görüşe katılmıyor. Putin de daha önce, idam cezasının geri getirilmesine karşı olduğunu söylemişti.



Rusya, 1997'de idam cezasını yasakladı.



Uzmanlar, ölüm cezası yasağını hukuki açıdan kaldırmanın son derece zor olduğunu belirtiyor.