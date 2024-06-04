Moskova, Türkiye'nin BRICS'e olan ilgisinden memnun

Moskova, Türkiye'nin BRICS'e (Brezilya, Rusya, İran, Çin, Güney Afrika) katılma konusundaki ilgisini memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

Kremlin'den bugün yapılan açıklamada, bunun ülkelerin ekonomik birliğini temsil eden BRICS zirvesinin gündeminde olacağı belirtildi.

Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, BRICS'e çeşitli devletler tarafından artan bir ilgi olduğunu, ancak gruplaşmanın ilgilenen tüm ülkeleri tamamen tatmin etmesinin mümkün olmadığını söyledi.

Mısır, Etiyopya, İran, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri de 1 Ocak'ta BRICS'e katılmıştı.



BRICS topluluğu, Batı ülkelerinin ekonomik birliğine alternatif olarak görülüyor.

MİCROSOFT'UN İDDİALARINA YANIT: TÜMÜYLE İFTİRA

Peskov ayrıca bugünkü açıklamasında Microsoft'un Paris Olimpiyatları'na yönelik dezenformasyon kampanyasını ileriye taşııyan suçlamalarının "tümüyle iftira" olduğunu belirtti.

Microsoft pazar günü yayınladığı bir blog yazısında, Rusya'nın, sahte haber siteleri ve uzun metrajlı bir belgesel filmi de içeren bir kampanya tasarlayarak, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin itibarını zedelemek ve yaz oyunlarının şiddetle gölgeleneceği izlenimini yaratmaya çalıştığını iddia etmişti.

"İSVİÇRE BARIŞ ZİRVESİNİN HEDEF EKSİKLİĞİ VAR"

Peskov, konuşmasında İsviçre'de yapılacak Ukrayna Barış Zirvesi'ne de değindi.

İsviçre zirvesinin hedef eksikliği olduğunu söyleyen Peskov, "Bazı ülkelerin katılmaması anlaşılabilir" dedi.

Peskov, Suudi Arabistan'ın zirveye katılıp katılmayacağının, Suudilerin kendi egemenlik meselesi olduğunu ifade etti. Bir kez daha, Rusya'nın olmadığı görüşmelerin saçma olduğunu söyledi.

Öte yandan Peskov, "Ukrayna ordusunu eğiten Batılı eğitmenlerin saldırılara karşı dokunulmazlığı yok" diye ekledi.