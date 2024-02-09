Moskova: Ukrayna'nın yeni Genelkurmay Başkanı bir hain

UKRAYNA ASKERİ ŞEFİNE BANDERA BENZETMESİ



Medvedev, "Sovyet Rus subayı olan ama Bandera hain, haline gelen, yeminini bozan, Nazilere hizmet eden, sevdiklerini yok eden bir adamdan tiksinti duyuyorum. Toprak onun ayaklarının altında yansın!" ifadelerini kullandı.



"Bandera" tabiri, Kızıl Ordu'ya karşı savaşmak için Nazi Almanyası ile işbirliği yapan İkinci Dünya Savaşı döneminde Ukraynalı milliyetçi Stepan Bandera'ya bir gönderme.



Bandera bazı Ukraynalılar tarafından özgürlük savaşçısı olarak görülüyor, ancak birçok Rus tarafından hain olarak görülüyor.



Kremlin, Ukrayna'nın askeri liderliğindeki değişikliğin çatışmanın sonucunu değiştireceğine inanmadığını söyledi.



Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov gazetecilerle yaptığı görüşmede, Moskova'nın Ukrayna'daki savaş için tercih ettiği terimi kullanarak, "Bunların özel askeri operasyonun gidişatını değiştirebilecek faktörler olduğunu düşünmüyoruz" dedi.

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