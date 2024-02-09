Moskova: Ukrayna'nın yeni Genelkurmay Başkanı bir hain

Kıdemli Rus güvenlik yetkilisi Dmitry Medvedev bugün Ukrayna'nın yeni Rusya doğumlu Genelkurmay Başkanı Oleksandr Sırskiy'nin bir "hain" olduğunu söyledi. Kremlin bu atamanın Rusya'nın Ukrayna'daki "özel askeri operasyon" olarak adlandırdığı savaşın sonucunu değiştirmeyeceğini söyledi.

Moskova: Ukrayna'nın yeni Genelkurmay Başkanı bir hain

Rus yetkililer, Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin perşembe günü ülkesinin popüler genelkurmay başkanını kara kuvvetleri komutanıyla değiştirmesinin ardından yorumda bulundu.

Zelesnki, ülkenin görevden ayrılan silahlı kuvvetler komutanı General Valeri Zalujni'nin yerine 58 yaşındaki Albay General Oleksandr Sırskiy'yi getirdi.

Şu anda Güvenlik Konseyi'nin başkan yardımcısı olan eski cumhurbaşkanı Dmitry Medvedev, Sovyet sonrası Rusya ordusunda görev yapmayan Sırskiy'yi subay olarak yeminini bozmakla suçladı.

Medvedev resmi sosyal medya kanalında, " silahlı kuvvetlerinin yeni başkomutanı Sırskiy'nin biyografisine bakıldığında insan nefret, aşağılama ve tiksinti hissediyor." ifadelerini kullandı.

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UKRAYNA ASKERİ ŞEFİNE BANDERA BENZETMESİ

Medvedev, "Sovyet Rus subayı olan ama Bandera hain, haline gelen, yeminini bozan, Nazilere hizmet eden, sevdiklerini yok eden bir adamdan tiksinti duyuyorum. Toprak onun ayaklarının altında yansın!" ifadelerini kullandı.

"Bandera" tabiri, Kızıl Ordu'ya karşı savaşmak için Nazi Almanyası ile işbirliği yapan İkinci Savaşı döneminde Ukraynalı milliyetçi Stepan Bandera'ya bir gönderme.

Bandera bazı Ukraynalılar tarafından özgürlük savaşçısı olarak görülüyor, ancak birçok Rus tarafından hain olarak görülüyor.

Kremlin, Ukrayna'nın askeri liderliğindeki değişikliğin çatışmanın sonucunu değiştireceğine inanmadığını söyledi.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov gazetecilerle yaptığı görüşmede, Moskova'nın Ukrayna'daki savaş için tercih ettiği terimi kullanarak, "Bunların özel askeri operasyonun gidişatını değiştirebilecek faktörler olduğunu düşünmüyoruz" dedi.

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