Ukrayna'nın yeni askeri şefinden "güvenilir lojistik" sözü

Ukrayna'nın yeni Genelkurmay Başkanı Oleksandr Sırskiy, göreve gelmesinin ardından ilk açıklamasını yaptı.

Sırskiy, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı savaşta zafere giden yolunun, insansız hava araçları ve elektronik savaş gibi teknolojik unsurları ön plana çıkararak, savaşma yönteminde sürekli yenilik yapmasına bağlı olduğunu söyledi.

Telegram'daki paylaşımında Sırskiy ayrıca lojistiğin güvenilirliğini sağlayacağını ayrıca Ukrayna askerlerinin canını ve sağlığını koruyacağının sözünü verdi.

Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, görevden aldığı eski Genelkurmay başkanı Valeri Zalujni'yi "Ukrayna'nın kahramanı" olarak adlandırdı.

Zelenski ile Zalujni'nin, aylardır anlaşmazlık yaşadığı biliniyordu.



KİEV UMDUĞUNU BULAMADI



Zelenski daha önce de savunma bakanını değiştirmişti. Ukrayna ordusu, geçen yaz başlattığı karşı saldırıdan umduğunu alamadı.

Cephede Rus güçlerine direnmekte zorlanan birlikler, Avdiivka dahil bazı yerleşimlerden geri çekilmek zorunda kalmıştı.Zelenski de bu sürecin sonunda askeri güçlerin üst kademesinde görev değişikliğine gitme kararı aldı.