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Moskova'da katliam | Rusya'dan iddia: "Saldırganlar Ukrayna milliyetçisi"

Rusya'nın başkenti Moskova'da Crocus City Hall adlı konser salonunda 22 Mart akşamı silahlı kişilerce terör saldırısı düzenlenmişti. Rusya Soruşturma Komitesi, 143 kişinin hayatını kaybettiği saldırıları düzenleyen kişilerin "Ukrayna milliyetçisi" olduğunu iddia etti.

Moskova'da katliam | Rusya'dan iddia: "Saldırganlar Ukrayna milliyetçisi"

'nın Soruşturma Komitesi, Moskova'da konser alanında düzenlenen terör saldırısına karıştığı düşünülen saldırganları "Ukraynalı milliyetçilere" bağlayan kanıtlar olduğunu söyledi.

Komite bugün Konser salonununda düzenlenen saldırıda 140'tan fazla kişiyi öldüren silahlı saldırganların Ukraynalı milliyetçilerle bağlantılı açıklaması yaptı. 

Yapılan açıklamada, saldırganların 'dan önemli miktarda nakit ve kripto para da aldığı iddia edildi. 

Ukrayna, Rusya'da son 20 yılın en ölümcül saldırısı olan Moskova Saldırılarını kesin bir dille reddetti.

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