Mossad, Hamas'a suikast planlıyor! Hedefte Türkiye, Katar ve Lübnan'daki Hamaslı yöneticiler var

Netanyahu bu planı gizlemiyor da. 22 Kasım'da yaptığı bir konuşmada, "Mossad'a Hamas liderleri her neredeyse orada onlara karşı önlem alması emrini verdim." demişti. Aynı toplantıda savunma bakanı Yoav Gallant da Hamas liderleri için "ölü adam" benzetmesi yapmıştı.



Öte yandan plana eski Mossad başkanından itiraz geldi. Efraim Halevy, Hamas liderlerini öldürmenin tehdidi ortadan kaldırmayacağını, daha kötüsü intikam hissiyle örgüte bağlılığı artırabileceğini söyledi.



Wall Street Journal'a göre İsrail, ikinci dünya savaşından beri dünya çapında 2700 suikast operasyonu gerçekleştirdi.



Eski Nazi üyelerinden, önde gelen Filistinlilere çok sayıda kişi bu saldırıların hedefi oldu.