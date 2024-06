Meme kanserinde yeni kan testi: Nüks etmesini erken saptayabiliyor

Londra'da bulunan Kanser Araştırmaları Enstitüsü'nden (ICR) bilim insanları, farklı türlerde meme kanserine sahip 78 hastadan teşhis, cerrahi müdahale ve kemoterapi sonrası topladıkları örnekleri yeni bir kan testi kullanarak inceledikleri çalışmayı Amerikan Klinik Onkoloji Derneği (ASCO) Konferansı'nda sundular.



Araştırmacılar, yeni test uygulamasında hastalardan bir yıl boyunca her üç ayda ve sonraki beş yıl boyunca da her altı ayda bir kan alarak deneklerin takibini yaptı.



Araştırmada, söz konusu testin, meme kanserinin nüks etmesini tespit etmede "tam not aldığı" kaydedilirken, test, hastalığın semptomlarının yeniden belirmeden ya da taramalarda fark edilmeden yaklaşık 15 ay öncesine kadar bu tespitin yapılabileceğini gösterdi.

Testin, hastaların kanına kanser hücrelerince salınan ve DNA yapısında bin 800 civarında mutasyona yol açan değişiklikleri algıladığı belirtilen araştırmada, bu kan testi aracılığıyla 11 kadında meme kanserinin nüks edeceğinin önceden tespit edildiği açıklandı.

1 YIL ÖNCESİNE KADAR ÖNGÖREBİLİR



Baş araştırmacılardan Dr. Isaac Garcia-Murillas, teste ilişkin yaptığı açıklamada, meme kanseri hücrelerinin ameliyat ve başka tedavi yöntemlerinin uygulanmasından sonra vücutta kalabildiğini belirterek "Ancak bu hücreler o kadar az olabilir ki taramalarda tespit edilemezler." diye konuştu.



Isaac, bu hücrelerin hastalarda yeniden kanser oluşumuna neden olabileceğini aktararak, çalışmanın tedavi sonrası hastanın gözlemlenmesine ve hayatta kalma oranlarının iyileştirilmesine katkı sağlayabileceğini ifade etti.



Araştırmaya katkı sağlayanlardan Dr. Simon Vincent da meme kanserinin erken teşhisinin tedavi için önemli olduğunu vurgulayarak, "hastalığın semptomları ortaya çıkmadan bir yıl öncesine kadar meme kanserinin nüksetme işaretlerinin tespit edilebileceğini öngören" yeni bulguların oldukça heyecan verici olduğunu söyledi.



Vincent, testin hala geliştirme aşamasında olduğunu aktardı.