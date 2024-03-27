Rusya Dışişleri: ABD, DAEŞ ile kendini köşeye sıkıştırdı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, 139 kişinin öldürüldüğü Crocus Konser Salonu saldırısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

TASS haber ajansının aktardığına göre Bakanlık Sözcüsü Maria Zaharova, "ABD'nin daha olay devam ederken terör saldırısından DAEŞ'i sorumlu tutma gafletine düşerek kendisini köşeye sıkıştırdığını" söyledi.

Zaharova, "İlk 24 saat içinde, daha yangın söndürülmeden Amerikalıların saldırının Ukrayna tarafından yapılmadığını haykırmaya başlamaları bence suçlayıcı bir kanıttır. Bunu başka türlü sınıflandıramam, bu başlı başına bir kanıttır" dedi.



Sözcü Zaharova, "Bir mikrofon bulmaları, ışıkları yakmaları, basını çağırmaları ve bu korkunç kanlı terör saldırısından kimin sorumlu olduğuna dair bir sonuca varmaları sadece birkaç saatlerini aldı" diye konuştu.

Tüm bu DAEŞ tipi yapıların arkasında ABD'nin olduğunu söyleyen Zaharova, "ABD, İngiltere, onları ortaya çıkaran sizlersiniz" diye ekledi.

