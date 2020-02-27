Muhabiri öptü, cinsel saldırıdan hüküm giydi

Zaman zaman televizyon muhabirlerine yapılan saldırılardan biri bu kez cezasız kalmadı.



İspanya'nın Lanzarote adasında fırtına haberi yapan kadın muhabir Raquel Guillan canlı yayın sırasında saldırıya maruz kaldı.



Guillan'a yayın esnasına yanaşan bir erkek muhabiri yanağından öptü. Saldırgan daha sonra kaçmaya çalışınca cüzdanını düşürdü.



Muhabir Raquel Guillan, adı açıklanmayan saldırganın kimliğini aldı. Saldırgan zorla kimliğini geri almaya çalışsa da muhabirin buna izin vermediği belirtildi.



Mahkeme yaşanan olaya ilişkin kararını verdi. Kadın muhabiri öpen kişi cinsel saldırıdan suçlu bulundu.



Saldırgan Raquel Guillan'a 2 bin euro para ödemeye mahkum edildi. Ayrıca saldırganın, cinsel saldırı mağduru Guillan'a 300 metreden fazla yaklaşması da yasaklandı.

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