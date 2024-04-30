Muhalefet lideri Lapid'den eleştiri: "İsrail devleti sorumsuz delilerin rehinesi haline geldi"

İsrail muhalefet lideri Yair Lapid, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve kabinesine yönelik eleştiride bulundu. Lapid, "İsrail devleti sorumsuz delilerin rehinesi haline geldi." ifadelerini kullandı.

Muhalefet lideri Lapid'den eleştiri: "İsrail devleti sorumsuz delilerin rehinesi haline geldi"

’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları devam ederken, İsrail muhalefet lideri Yair Lapid, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve kabinesine yönelik eleştirilerinin dozunu artırdı.

Lapid, hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "İsrail devleti sorumsuz delilerin rehinesi haline geldi." ifadelerini kullandı.

Lapid paylaşımında aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’i kastederek, "Bu şekilde devam edemezsiniz. Sabıka kaydı olan bir bakan başbakanlık ofisinde duruyor ve başbakanı kendisine söyleneni yapmazsa sonuçlarına katlanmakla tehdit ediyor. Ben-Gvir, tüm dünyaya ve tüm bölgeye Netanyahu'nun zayıf olduğunu ve kendisi için çalıştığını söylüyor. Hükümetten kovulmaması inanılmaz bir şey." ifadelerine yer verdi.

Ben-Gvir, Netanyahu’ya Gazze Şeridi’nin Refah kentine planlanan askeri harekatı geciktirecek muhtemel esir takası anlaşmasına karşı olduğunu ve bu konuda kendisini uyardığını ifade etmişti.

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