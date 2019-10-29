Muhammed bin Selman'dan Trump'a Bağdadi operasyonu tebriği

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın ABD Başkanı Donald Trump'ı DAEŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin ölü ele geçirildiği operasyon nedeniyle tebrik ettiği bildirildi.



Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere'nin yaptığı yazılı açıklamaya göre, Trump ve Prens Bin Selman bir telefon görüşmesi yaptı.



Görüşmede Muhammed bin Selman, DAEŞ elebaşı Bağdadi'nin ölü ele geçirildiği operasyondan dolayı Trump'ı tebrik ederken, Trump bin Selman'a "Suudi Arabistan'ın ABD ile devam eden güçlü ortaklığı" nedeniyle teşekkür etti.



Ayrıca görüşmede bölgesel ve ikili konular da ele alındı.



ABD'NİN BAĞDADİ OPERASYONU

DEAŞ elebaşı Bağdadi, ABD Özel Kuvvetlerinin 8 helikopterle İdlib'in kuzeyinde düzenlediği operasyonda ölü ele geçirilmişti.



Trump, önceki gün yaptığı basın toplantısında, Bağdadi'nin bulunduğu evin altındaki tünellerden ucu kapalı olanlardan birine girdikten sonra üzerindeki intihar yeleğini patlatarak yanındaki üç çocukla birlikte öldüğünü açıklamıştı.

