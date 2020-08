Murdoch'un oğlu News Corporation'dan istifa etti

Amerikalı milyarder iş insanı Rupert Murdoch'un 48 yaşındaki oğlu James Murdoch, istifa başvurusunda grubun verdiği bazı startejik kararlarda da anlaşmazlık yaşadığını belirtti. Ancak anlaşmazlığın ayrıntılarıyla ilgili bilgi vermedi.



James Murdoch son dönemde medya grubunun bünyesinde bulunan gazetelerin iklim değişikliğine yaklaşımını eleştirmişti. Murdoch'un son yıllarda babasıyla da siyaseten anlaşamadığı biliniyor.



Rupert Murdoch, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'a destek verirken James Murdoch, Trump'ın rakibi Joe Biden'ın seçim kampanyasına yüzbinlerce dolar bağış yaptı.



James Murdoch'un medya grubundan ayrılması, babasının muhafazakar görüşlerini paylaşan ağabeyi Lachlan'ı güçlendireceği düşünülüyor.



News Corporation, Amerikan The Wall Street Journal'ın yanı sıra İngiltere'de The Times, The Sun ve The Sunday Times gazeteleriyle Avustralya'da bir dizi gazeteyi bünyesinde bulunduruyor