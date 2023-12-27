Musk'ın şirketleri hedeflerin uzağında kaldı

Elon Musk'ın iki şirketinin performansı bu yıl hedeflerin uzağında kaldı.



Musk, bu yıl Tesla'nın 2 milyon teslimat yapacağı hedefi koymuştu. Şirketin çeyreklik dönemde elektrikli araç teslimatında rekor performans sergilemesi bekleniyor ancak Musk'ın hedefi gerçekleşmeyecek.



Tesla'nın dördüncü çeyrekte 473 bin araç teslimatı yapması öngörülüyor. 2023 yılında ise önceki yıla göre yüzde 37 artış ile 1,82 milyon araç teslimi gerçekleştirilecek.



Elektrikli araç devinin hedefini yakalayamamasında Çin'de artan rekabet ve yavaşlayan elektrikli araç talebi etkili oldu. Tesla, 2023 yılında dört otomobil modelinin fiyatlarını düşürmüştü.



Warren Buffett destekli BYD'nin dördüncü çeyrekte satış performansı ile Tesla'yı geride bırakabileceği ifade ediliyor.



UZAY ŞİRKETİNİN DE PLANLARI TUTMADI

Musk'ın hedeflerden uzak kalan diğer şirketi ise SpaceX oldu. Şirketin bu yıl 100 fırlatma hedefi bulunuyordu. SpaceX, 2023 yılında 24 Aralık itibarıyla toplam 94 başarılı fırlatma gerçekleştirdi. Şirketin yıl sonuna kadar 2 roket fırlatma projesi daha bulunuyor.



Uzay şirketi, iki görevi planlandığı gibi başarıyla yerine getirirse şirket yılı 96 fırlatmayla tamamlamış olacak. Bu rakam yıllık bazda yüzde 57'lik artışa karşılık geliyor. 2024 yılında ise 144 fırlatma planlanıyor.





