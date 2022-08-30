Nakavt oyunu geri döndü: Bir anda arkadan saldırıyorlar

ABD’nin New York şehrinde geçtiğimiz yıllarda “popüler” olan nakavt oyunu tekrar görülmeye başlandı.



Kişilerin tanımadıkları kişilere aniden yumruk atması olan “oyun”, şehirde ilk olarak 1992 yılında görüldü.



30 yıl önce Bir MIT öğrencisi Yngve Raustein'ın Cambridge, Massachusetts'te bir grup kişi tarafından soğukkanlılıkla dövülmesiyle dikkat çeken durum sonrası kişiler, savcılara, amaçlarının rastgele bir yabancıyı dövmek olduğunu söylediler.



BİR KİŞİ ÖLÜMDEN DÖNDÜ



2022 yılında tekrar ortaya çıkan nakavt oyunu sonrasında 20 kişinin tanımadıkları kişiler tarafından yumruk yediği tespit edilirken, New York Şehri Polis Departmanı (NYPD) bir kişi ise ağır yaralanarak ölümden döndüğünü belirtti.



Kişilerin tanımadıkları kişilere aniden yumruk atması olan “oyun”, şehirde ilk olarak 1992 yılında görüldü.

Ağır yaralanan kişinin yediği yumruk sonrası kafasını kaldırıma çarptığı ve kafatasını kırdığı, uzun bir süre solunum cihazına bağlı yaşamasının ardından iyileştiği aktarıldı.



Savcular, oyunun amacının rastgele bir yabancıyı tek yumrukla yere sermek olduğunu söylediler.

“YARGILANMAYACAKLARINI BİLENLER YAPIYOR”



Konuyla ilgili açıklamada bulunan John Jay Ceza Adalet Koleji'nde yardımcı profesör olan emekli NYPD memuru Michael Alcazar, “BU olayları görmek zorundayız. Bu saldırıları gerçekleştirenler sadece akıl hastaları değil. Kızgın, bıkkın, küstah ve yargılanmayacaklarını bilenler var” ifadelerini kullandı.



Saldırılar 'nakavt kralı', 'tek vuruşta saldırı"' ve İngiltere'de 'mutlu tokat' gibi çeşitli isimlerle anıldı.

Alcazar, şehrin, seri suçluları düzenli olarak sokaklara geri salan ve birçoğunu daha da fazla suç işlemeye teşvik eden gevşek kefalet yasalarına atıfta bulundu.



New York’ta ise son dönemde suç oranları gittikçe artarken, genel suçlar, 2021'in aynı dönemine kıyasla bu yıl şimdiye kadar üçte bir oranında arttı. Bununla birlikte şehirde ağır suçlar, geçen yıl aynı tarihteki 14 bin 45'e kıyasla 21 Ağustos'a kadar 16 bin 692'ye ulaştı.