Narkotik köpeği 270 kilogram uyuşturucu buldu

ABD'nin Teksas eyaletinin Lewisville kentinde Stryker isimli narkotik köpeği tırda 270 kilogram uyuşturucu buldu. Bunun şimdiye kadar bçlgede ele geçirilen en yüksek miktarda uyuşturucu olduğu belirtildi.

Anadolu Ajansı 02.03.2020 - 11:30

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CNN'de yer alan habere göre, Lewisville Emniyet Birimi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, polis memuru Pat Robey'in, narkotik bölümünün özel eğitimli köpeği Stryker ile otoyol kenarında park halindeki bir tırda yaptığı aramada 270 kilogram uyuşturucu ele geçirdiğini belirtti.

1,2 MİLYON DOLAR DEĞERİNDE

Bunun şimdiye kadar Lewisville'de ele geçirilen en yüksek miktarda uyuşturucu olduğu ve piyasa değerinin 1,2 milyon dolar olduğu ifade edilen açıklamada, Stryker'ın gösterdiği başarıdan ötürü ödüllendirildiği kaydedildi.

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