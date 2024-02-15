NASA paylaştı: Mars'ta güneş tutulması görüntülendi

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı'na (NASA) ait "Perseverance" isimli uzay aracı, Mars'ın uydusu Phobos'un, gezegende güneş tutulmasına neden olduğu anları görüntüledi.

NASA paylaştı: Mars'ta güneş tutulması görüntülendi

'ta yaşandı. Tutulma 8 Şubat'ta tesadüfen Perseverance'ın kameralarına takıldı.

'nın California eyaletinde bulunan Jet İtki Laboratuvarı'ndan (JPL) mühendisler, Mars'ta, yüzeyinin birkaç bin kilometre üzerinde yörüngede turlayan asteroit boyutlu uydusu Phobos'un sebep olduğu güneş tutulmasının 68 görüntüsünü kayıt altına aldı.

Phobos'a bugüne kadar bilgi alma amacıyla yanından geçiş yapan uzay araçlarının dışında hiçbir uzay aracı gönderilmedi.

Japonya Araştırma Ajansı (JAXA), 2026'da Phobos'tan toplanacak örnekleri 'ya getirmeyi hedeflediği "Mars Uyduları Keşif" (MMX) misyonunu başlatmayı planlıyor.

Misyon kapsamında toplanan örneklerin Phobos'un bilinmeyen geçmişine ışık tutması bekleniyor.

İlk olarak 1877'de ABD'li bir gökbilimci tarafından keşfedilen patates şeklindeki Phobos, Antik Yunancada "korku" anlamına geliyor.

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