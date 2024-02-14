SpaceX, 100 Starlink uydusunu hurdaya çıkarıyor

SpaceX, gelecekte arızalara yol açma ihtimali bulunan 100 Starlink uydusunu yörüngeden çıkarmaya hazırlanıyor.

AYDA YAKLAŞIK 200 UYDU FIRLATMA KAPASİTESİ

SpaceX, haftada 55 uydu inşa etme ve ayda 200'e kadar fırlatma kapasitesine sahip olduğu için kayıpların hizmeti etkilemeyeceğini belirtti.

SpaceX pek çok başarılı fırlatma gerçekleştirmiş olsa da, işler her zaman planlandığı gibi gitmiyor.

406 UYDUYU YÖRÜNGEDEN ÇIKARMIŞTI

Yörüngeden çıkarma işlemi SpaceX'in Dünya'ya geri getirdiği toplam uydu sayısını 500'ün üzerine çıkaracak. Uzay şirketi şimdiye kadar 406 uydusunu yörüngeden çıkardı.

Elon Musk'ın uzay şirketi, yörüngede 6,000'den fazla uydusu olduğunu belirtiyor. Bu da şirketin uydularının yaklaşık yüzde 8'inin geri getirileceği anlamına geliyor

STARLINK NEDİR?

Starlink, SpaceX tarafından geliştirilen ve dünya çapında yüksek hızlı internet erişimi sağlamayı amaçlayan bir uydu takımyıldızıdır. Bu sistem, internet erişiminin yetersiz veya pahalı olduğu bölgelere de internet hizmeti sunmayı hedeflemektedir.

STARLİNK NASIL ÇALIŞIR?



Starlink, alçak Dünya yörüngesinde bulunan binlerce küçük uydudan oluşur.

Bu uydular, Dünya ile lazer ışınları aracılığıyla iletişim kurar ve kullanıcılar, Starlink'e uydu anteni ve yönlendirici aracılığıyla bağlanır.

Gelecekte, Starlink'in sadece internet erişimi için değil, navigasyon ve telekomünikasyon gibi diğer alanlarda da kullanılması planlanmaktadır.