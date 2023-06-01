NASA UFO’larla ilgili ne açıkladı? (Tanımlanamayan cisim görüntüleri paylaşıldı)

NASA , açıklanamayan manzaralarla ilgili bir çalışma başlattıktan bir yıl sonra, resmi olarak "tanımlanamayan hava olayları" (UAP'ler) olarak anılan UFO'larla ilgili ilk halka açık toplantısını yaptı. Nasa'nın UAP ekibinin başkanı David Spergel, açılış konuşmasında, "Öğrendiğimizi hissettiğim şeyi tek bir satırda özetlemem gerekirse, yüksek kaliteli verilere ihtiyacımız var." dedi.



GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDI NASA, dünya genelinde sıkça karşılaşılan ancak henüz tam olarak çözemediği uçan metal kürelerin görüntülerini paylaştı. Video tanımlanamayan küresel bir nesnenin uçtuğunu gösteriyor. Askeri yetkililer, nesnenin ne olduğunu açıklayamadıklarını söylediler. ANORMAL OLAN GÖZLEM SAYISI %2 ila %5' ARASI ABD Savunma Bakanlığı'nın bir parçası olan Tüm Alanlarda Anomali Çözüm Ofisi (AARO) direktörü Sean Kirkpatrick, "Her ay 50 ila 100 civarında yeni rapor alıyoruz" dedi.



Ancak "muhtemelen gerçekten anormal" olan gözlemlerin sayısının toplam veri tabanının %2 ila %5'i olduğunu söyledi.