NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı | Blinken'dan Ukrayna ve Gazze açıklamaları

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Prag'da düzenlenen NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu.



Blinken, temmuz ayında düzenlenecek NATO Washington Zirvesi'nin bu kritik dönemde çok önemli olduğunu vurgulayarak, zirvede Ukrayna'yı NATO'ya yakınlaştırmak için somut adımlar atılacağını vurguladı.

"UKRAYNA'NIN NATO ÜYELİĞİNDE KÖPRÜ OLACAĞIZ"



Ukrayna'nın NATO üyeliği için ABD'nin köprü görevi göreceğini kaydeden Blinken, Ukrayna'nın savaş alanında Rusya'ya karşı ABD silahlarını kullanabilmesinin ABD Başkanı Biden tarafından onaylandığını söyledi.



Blinken açıklaması sırasında ayrıca, NATO müttefiklerinin Çin'in Rusya'nın savunma sanayisine verdiği destekten rahatsız olduğunu belirtti.