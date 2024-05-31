NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı | Blinken'dan Ukrayna ve Gazze açıklamaları

Çekya’nın başkenti Prag'da NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı düzenlendi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, toplantının ardından Ukrayna ve Gazze'ye ilişkin açıklama  yaptı. Toplantının gündem maddelerini ise uygulamadaki savunma planları, Ukrayna'ya desteğin artırılması ve Asya-Pasifik bölgesindeki ortaklarla ilişkilerin güçlendirilmesi oluşturdu.

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı | Blinken'dan Ukrayna ve Gazze açıklamaları

Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Prag'da düzenlenen Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Blinken, temmuz ayında düzenlenecek NATO Washington Zirvesi'nin bu kritik dönemde çok önemli olduğunu vurgulayarak, zirvede 'yı NATO'ya yakınlaştırmak için somut adımlar atılacağını vurguladı.

"UKRAYNA'NIN NATO ÜYELİĞİNDE KÖPRÜ OLACAĞIZ"

Ukrayna'nın NATO üyeliği için ABD'nin köprü görevi göreceğini kaydeden Blinken, Ukrayna'nın savaş alanında Rusya'ya karşı ABD silahlarını kullanabilmesinin ABD Başkanı Biden tarafından onaylandığını söyledi.

Blinken açıklaması sırasında ayrıca, NATO müttefiklerinin Çin'in Rusya'nın savunma sanayisine verdiği destekten rahatsız olduğunu belirtti.

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"GAZZE'DE İNSANİ KRİZ CİDDİYETİNİ KORUYOR"

Toplantı sonrasında açıklama yapan Dışişleri Bakanı Blinken, 'de süren İsrail saldırıları ve insani kriz hakkında da konuştu.

Gazze'deki insani krizin ciddiyetini koruduğunu belirten Blinken, Refah sınırının kapalı kalmasının insani yardım geçişini durdurarak bu krizi büyük oranda kötüleştirdiğini söyledi.

Blinken ayrıca Gazze'deki sivillerin temel ihtiyacının karşılanmasında eksik kalındığını söyleyerek 'nin Gazze'de yardım dağıtımı için yoğun bir şekilde çalıştığını vurguladı.

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