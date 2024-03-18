NATO lideri Stoltenberg: Rusya seçimleri ne özgür ne de adil

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Gürcistan Başbakanı Irakli Kobahidze ile Tiflis'te bir araya geldi.

Burada Rusya'da seçimlere ilişkin açıklama yapan Stoltenberg, "Rusya'nın Gürcistan ve Ukrayna'nın işgal altındaki bölgelerinde seçim düzenlemesi tamamen yasadışıdır. Rusya'daki başkanlık seçimlerinin de ne özgür ne de adil olduğu açıktır" dedi.

Gürcistan'ın karmaşık güvenlik sorunlarıyla karşı karşıya olduğunu söyleyen Stoltenbeg, "Rusya emperyal emellerinin peşinde koşmaya devam ediyor ve Ukrayna'da savaş alanındaki durum zorluğunu koruyor. Dolayısıyla desteğimizi arttırmaya devam etmemiz hayati önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

Başbakan Kobahidze ile görüşmesinde hem Gürcistan hem de NATO için önemli olan Karadeniz'deki güvenliği de ele aldıklarını bildiren Stoltenberg, "Rusya'nın savaşının, seyrüsefer özgürlüğünü riske attığını ve küresel gıda tedarikini tehdit ettiğini" belirtti.

NATO lideri şunları ekledi: "Ancak Ukrayna bizim de desteğimizle Rusya'nın Karadeniz filosunun önemli bir bölümünü geri püskürttü, imha etti ya da zarar verdi. Ukrayna'nın başarısı, ekonomisi ve küresel gıda güvenliği için hayati önem taşıyan tahıl sevkiyatının yeniden açılmasını sağladı."