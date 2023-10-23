Cumhuriyet'in İlanının 100. Yıl Dönümü

İsveç'in NATO'ya Katılım Protokolü TBMM'de

SON DAKİKA HABERİ: İsveç’in NATO’ya Katılım Protokolü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanarak TBMM'ye sevk edildi.

İsveç'in NATO'ya Katılım Protokolü TBMM'de
ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

Haberi Görüntüle

Son dakika haberi! 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,  İsveç’in NATO’ya Katılım Protokolü'nü imzaladı. 

Protokol ardından Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sevk edildi. Peki bundan sonra süreç nasıl işleyecek? 

TBMM Başkanlığı, protokolü önce Dışişleri Komisyonu’na gönderecek. Komisyon onayının ardından metin, TBMM Genel Kurulu’na gelecek.

Genel Kurul'un da onayının ardından Meclis süreci tamamlanmış olacak. 

Türkiye'nin, İsveç'in NATO üyeliğini onayladığına dair belgeyi, 1949 tarihli Kuzey Atlantik Antlaşması'nın saklayıcısı ABD'ye teslim etmesinin ardından İsveç NATO'nun 32. üyesi olarak ittifaka katılacak. 

FİNLANDİYA ONAYLANDI, İSVEÇ ONAYLANMADI

Finlandiya ve İsveç, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı saldıra tepki olarak geçen yıl NATO üyeliği için başvurmuş ve ittifak üyelerinin çoğu bu başvuruyu hızla onaylamıştı.

Ancak, Türkiye terörle mücadele konusundaki endişelerini gerekçe göstererek İsveç'in NATO üyeliğini onaylamamıştı.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...