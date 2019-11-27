NATO'nun Baltık planına bloke

Kaynaklar, Türkiye'nin güneyinden gelen tehditlere karşı Ankara'daki NATO Konseyi Toplantısı'nda bir savunma planı onaylandığını hatırlattı.



Planın içeriğinde terör örgütü PKK/YPG'nin de olduğuna dikkat çekildi. Amerika Birleşik Devletleri başta olmak bazı ülkelerin bu plana rezerv koyduğu belirtildi. Bu adım karşısında Türkiye'nin kendisine yönelik tehditlere ilişkin savunma planı NATO tarafından yayınlanmadan, başka bir savunma planının yayınlanmasına izin verilmeyeceği ifade edildi.



Türkiye'nin Baltık ülkeleri için hazırlanan plan konusunda olumlu adım atmasını isteyenlerin Türkiye için hazırlanan planda da olumlu adım atması gerektiğine dikkat çekildi.

