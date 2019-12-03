"NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti" diyen Macron: Açıklamalarımın arkasındayım

ABD Başkanı Donald Trump ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron NATO Zirvesi öncesi Londra'da bir araya geldi.

NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti" yönündeki açıklamasıyla ilgili konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "Açıklamalarımın arkasındayım, güçlü bir NATO'dan yanayım" dedi.



Fransa Cumhurbaşkanı Macron bir numaralı önceliklerinin DAEŞ'ten kurtulmak olduğunu ancak bunun halen gerçekleşmediğini belirtti. Macron, "Terörist tanımının netleşmesi gerekir" açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump da konuşmasında Macron'dan övgüyle bahsederek, "Macron büyük bir siyasetçi" dedi.

ABD'nin NATO için daha fazla harcama yaptığını ve Macron'un bunu kabul etmesinin sevindirici olduğunu belirten Trump, "ABD'nin ne kadar çok ödeme yaptığını söylemeniz önemli" şeklinde konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump bugün NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'le yaptığı görüşmeden sonra açıklamalarda bulunmuştu.

ABD Başkanı Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti" açıklamasının çok saygısızca olduğunu söylemişti.