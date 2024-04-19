Navalni'nin müttefikine saldıran 2 kişi Polonya'da yakalandı

Aleksey Navalni'ye yakın isimlerden aktivist Leonid Volkov'a Litvanya'da geçen ay evinin önünde çekiçle saldıran 2 şüpheli yakalandı.

Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, yaptığı açıklamada, Volkov'a saldıran 2 şüphelinin Polonya'da yakalandığını belirterek, Varşova yönetimine teşekkür etti.



Litvanya polisi, yakalanan şüphelilerin Polonya vatandaşı olduğnu belirledi.

Litvanya Devlet Başkanı Gitanas Nauseda gazetecilere verdiği demeçte, şüpheli saldırganların Polonya'da gözaltına alındığını ve "yargılamaların tamamlanmasının ardından Litvanya'ya teslim edileceklerini" söyledi.

Litvanya tarafından yapılan açıklama saldırının nedeninin Volkov'un siyasi faaliyet ve inançları olduğu, saldırıyı tetikleyen başka bir gerekçe bulunmadığı kaydedildi.



Rusya'da cezaevinde ölen Rus muhalif siyasetçi Navalni'ye yakın isimlerden Volkov, 12 Mart'ta Litvanya’nın başkenti Vilnus'taki evinin önünde 2 kişinin çekiçli saldırısına uğramıştı.